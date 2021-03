Michel Drucker, jusqu’au dernier souffle

Ce n’est pas seulement un chapitre qu’il veut rajouter à sa légende, c’est tout un livre. Il a d’ailleurs déjà un titre : Ça ira mieux demain, et devrait être publié dans les prochaines semaines. Il pourrait aussi porter comme sous-titre L’impossible départ. Opéré en septembre dernier pour une septicémie et après avoir subi un triple pontage coronarien, Michel Drucker l’avait assuré, quelques semaines plus tard : pas question de le ranger au rayon des archives de la télévision. Avec la même détermination que Remco Evenepoel après sa chute au Tour de Lombardie, l’animateur s’est remis en selle et, après un arrêt forcé de sept mois, il reprend le collier ce dimanche sur France 2.