Youri Tielemans avant le match des Diables rouges contre la République tchèque: «Ce ne sera pas plus facile que face au pays de Galles»

Youri Tielemans, le milieu de terrain de Leicester, prend de plus en plus d’importance dans le noyau des Diables rouges.

En l’absence d’Axel Witsel – touché au tendon d’Achille et dont l’Euro est compromis –, Youri Tielemans s’érige en patron de l’entrejeu noire-jaune-rouge. Étincelant cette saison avec Leicester, l’ancien Anderlechtois brille également avec les Diables rouges. Aligné mercredi face au pays de Galles (3-1) avec Leander Dendoncker dans la ligne médiane, Tielemans est prêt à remettre le couvert face à la République tchèque. Il l’a d’ailleurs indiqué, ce vendredi, en conférence de presse.

Sur sa forme actuelle : « Pour le moment, je sais que je joue bien. Cette saison, j’essaye d’être plus constant dans mes prestations individuelles. Cela semble réussir, car beaucoup plus de personnes en parlent. Mais je continue à faire mon job et à rester moi-même. »