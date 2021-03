Le plan cafétéria: une flexibilité salariale qui séduit de plus en plus

Le système permet d’échanger certains avantages salariaux contre d’autres, choisis par le travailleur. Un concept encore confidentiel, mais qui gagne du terrain dans les entreprises. Et plus encore durant la crise. Comment fonctionne-t-il ?

Sur le terrain, le constat est le même partout : employeurs comme employés sont de plus en plus nombreux à proposer (pour les premiers) et à adopter (pour les deuxièmes) un plan cafétéria. Un changement de menu à la cantine ? Une nouvelle machine à café ? Rien de tout cela ! Derrière cette appellation, c’est de flexibilité salariale dont il s’agit. « Le principe du plan cafétéria, c’est de convertir certains éléments salariaux existants pour en faire un budget. Et avec ce budget, le travailleur va pouvoir choisir d’autres avantages qui l’intéressent en fonction de ses besoins personnels », résume Catherine Langenaeken, consultante chez Acerta. Pas de chiffres officiels, mais d’après une étude réalisée par le cabinet SD Worx, environ 12 % des travailleurs bénéficieraient de la formule. Ça reste peu, mais en deux ans, le nombre d’employeurs qui la proposent aurait doublé. Et le covid boosterait encore plus les choses.