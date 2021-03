Le sélectionneur national a fait le point avant le duel de samedi entre la Belgique et la République tchèque.

De bonne humeur mercredi soir après la victoire 3-1 des Diables rouges face au pays de Galles pour débuter idéalement les qualifications à la Coupe du monde 2022, Roberto Martinez est tout de suite retourné au travail pour préparer le match de samedi contre la République tchèque. Une rencontre pour laquelle il devra se passer de Thomas Vermaelen et Yannick Carrasco en plus des joueurs issus du championnat allemand (Thomas Meunier, Thorgan Hazard, Dedryck Boyata et Koen Casteels).