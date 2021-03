Coronavirus: une personne sur cinq a reporté des soins médicaux

Les soins les plus reportés sont les visites chez le dentiste ou l’orthodontiste.

Vingt-et-un pour cent des participants à la grande étude Corona menée par l’université d’Anvers ont postposé au cours des trois derniers mois des soins médicaux, indique vendredi l’UAnvers. Les soins les plus reportés sont les visites chez le dentiste ou l’orthodontiste.

Plus de 22.500 personnes ont participé mardi à cette vaste enquête menée depuis plusieurs mois par l’université d’Anvers, en coopération avec les universités de Hasselt, Louvain (KUL), de Bruxelles (ULB) et le Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (recherche scientifique). Cette fois, le sondage s’est notamment penché sur la thématique du report de soins.

Plus d’un sondé sur cinq a donc remis à plus tard une forme ou l’autre de soins médicaux au cours des trois derniers mois. Les visites chez le dentiste/orthodontiste (30 %) ont été le plus reportées, devant les consultations chez le médecin (20 %).