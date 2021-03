Hockey: réguler pour pérenniser l’existence des clubs

Dès la saison prochaine, il faudra obtenir une licence pour évoluer en division d’honneur. Une nouvelle étape nécessaire dans le hockey belge afin de gérer au mieux sa croissance et surtout poursuivre la professionnalisation de ses structures.

Cela fait déjà plusieurs années qu’elle est évoquée mais c’est dès la saison 2021-2022 qu’elle rentrera en application pour les clubs de l’Elite. Une volonté instaurée par la Fédération qui reconnaît qu’il ne s’agissait certainement pas d’une nécessité mais bien d’une évolution naturelle pour le bien des clubs et de l’ensemble de la discipline. « Cette licence s’inscrit simplement dans notre volonté de continuer à gérer la croissance de notre sport et de mettre en place des critères de qualité », prévient d’emblée Serge Pilet, le CEO de l’Association Royale Belge de Hockey (ARBH). « J’ai présenté les esquisses du projet en octobre 2019. Il y a 3 principaux objectifs qui nous ont poussés à ouvrir la discussion avec les clubs : les aider dans leur gestion quotidienne, s’assurer d’une équité sportive et anticiper les conséquences négatives d’un développement trop rapide. Tout le monde doit pouvoir lutter à armes égales afin d’éviter des quelconques dérives ou débordements, notamment au niveau des budgets. »