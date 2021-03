Les Racines élémentaires de Coco: «J’ai mis au moins trois ans à me sortir de ces boucles de culpabilité»

ENTRETIEN

Elle ne manque pas de courage, Coco. Six ans après les attentats de Charlie Hebdo, qui ont ôté la vie de ses amis et l’ont plongée dans une crise vertigineuse, voilà la survivante qui relève la tête. Et qui signe, avec Dessiner encore, un récit graphique d’une sincérité désarmante. Un récit qui entend ne rien renier. Qui signe et persiste. Défend les valeurs de liberté et d’insouciance. Et salue la mémoire des anciens, tombés sur le champ de l’humour satirique.

Je ne serais pas devenue qui je suis si…