Trop de haine sur les réseaux sociaux : Thierry Henry va désactiver ses comptes jusqu’à ce que des mesures soient prises

« A partir de demain, je vais m’enlever de tous les réseaux sociaux jusqu’au moment où les gens qui les gèrent soient capable de réguler ces plateformes avec la même vigueur et férocité qu’ils le font actuellement pour défendre le copiright », a écrit le Français sur ses différents comptes qui s’apprêtent donc à rester muets.

« Le volume grandissant de racisme, de harcèlement et de torture mentale envers les personnes est devenu trop toxique pour être ignoré. Il faut que quelqu’un soit tenu responsable poru cela. C’est trop facile de créer un compte et de l’utiliser pour harceler et persécuter quelqu’un en restant anonyme et sans en subir les conséquences. Je vais donc désactiver mes conmptes sur les réseaux sociaux jusqu’à ce que cela change. J’espère que cela changera bientôt » a ajouté Henry.