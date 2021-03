L’islamo-gauchisme cherche-t-il à embrigader l’université?

Le dernier avatar de l’islamo-gauchisme s’appelle « woke ». Ce courant veut éveiller les consciences aux inégalités jusque dans les auditoires. Très présent en France, il est le plus souvent digéré et recyclé par nos universités en accord avec la science.

Le mouvement Black Lives Matter fait partie de ces groupes de pression qui veulent révolutionner les savoirs. Mais entre militantisme et sectarisme, la frontière est bien souvent ténue. - Photo News.

Fin février, une polémique a éclaté autour de la poétesse noire Amanda Gorman, mondialement connue depuis qu’elle a déclamé un de ses textes lors de l’investiture de Joe Biden. The Hill We Climb appelle à la réconciliation de la société américaine fracturée. Mais aux Pays-Bas, l’annonce d’une traduction confiée à l’auteure (blanche) Marieke Lucas Rijneveld a entraîné un tollé sur les réseaux sociaux. L’activiste noire Janice Deul a exigé que ce travail soit réalisé par une « poète femme, jeune et fière d’être noire comme Amanda Gorman ». Rijneveld a immédiatement jeté l’éponge.