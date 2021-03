Pourquoi Ophélie Fontana ne présente pas le «Week-End sportif»

Par Philippe Vande Weyer et Ph. V.W.

Rebaptisé 100 % Sport depuis sa refonte en septembre dernier, feu le Week-End sportif, la grand-messe dominicale du sport à la RTBF, a bien failli être présenté à une époque par Ophélie Fontana, la journaliste aujourd’hui titulaire du 13 Heures sur la chaîne publique.

« J’ai toujours eu des affinités avec le sport et Michel Lecomte (chef de la rédaction sportive jusqu’à la fin 2020, NDLR) le savait », confie celle qui a notamment coprésenté les émissions autour des Jeux de Rio 2016 et était envoyée spéciale pour le JT à ceux de Londres 2012, sans oublier sa participation à l’opération Euro 2017 de foot féminin avec les Red Flames aux Pays-Bas. « En 2017, j’ai travaillé sur un projet concret de nouveau Week-End qui était censé le dépoussiérer, avec un regard plus global, moins expert. »