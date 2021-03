Canal de Suez bloqué - Agoria redoute un impact sur les entreprises belges

L'Ever Given de l'armateur Evergreen, un porte-conteneur de 400 mètres de long et plus de 220.000 tonnes, s'est mis en travers du canal de Suez dans la nuit de mardi à mercredi au cours d'une tempête de sable, obstruant l'une des voies navigables les plus fréquentées du monde.

Les processus de production de nombreuses entreprises internationales risquent de prendre du retard car l'approvisionnement est menacé.

Agoria n'a encore reçu aucune plainte concernant des retards éventuels, mais c'est une question de temps, selon elle. Les pièces pour le secteur automobile et la mécatronique risquent de ne pas arriver dans les temps.

Ces conséquences s'ajoutent à la carence mondiale en semi-conducteurs, qui perturbe déjà les processus de production, rappelle Agoria.