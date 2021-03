Mehdi Bayat: «Roberto Martinez ne partira jamais sans l’accord de la Fédération»

À quelques mois de son premier mandat à la tête de la Fédération, Mehdi Bayat vient de manquer son premier match des Diables, en devant se contenter de regarder Belgique-pays de Galles seul devant son poste de télé. Pourtant en pleine quarantaine, mais à nouveau testé positif, il n’a pas non plus embarqué dans le vol SN 1171 de vendredi soir, à destination de Prague.

Mehdi Bayat, depuis un an, le Covid est l’invité permanent à la table des négociations, dans tout ce que le football peut comporter d’enjeux et de petits compromis. Durant la semaine écoulée, les réticences de l’Inter Milan à libérer Romelu Lukaku n’ont été que l’exemple le plus médiatisé parmi d’autres. Comment expliquer dès qu’Antonio Conte ait fini par lâcher à ce point du lest alors qu’il était pourtant en position de force ?