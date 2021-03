Magasins sur rendez-vous: voici les conditions précises à respecter dès samedi

On attendait des précisions sur la réglementation au sujet de l’accueil sur rendez-vous obligatoire dans les magasins « non-essentiels », elles sont arrivées par un arrêté publié ce vendredi. « Le consommateur peut uniquement entrer dans l’entreprise ou l`association muni d’une confirmation de la plage horaire réservée et pendant cette plage horaire réservée », est-il annoncé. Sans indication précise sur une durée minimale entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous en lui-même. Il est aussi précisé « qu’un maximum de 50 consommateurs est autorisé en même temps dans les bâtiments ou établissements » et que « seules les activités liées au processus de vente directe ont lieu dans les bâtiments ou établissements. » Deux personnes du même ménage peuvent se trouver simultanément dans le magasin. Le port du masque, bien entendu, est toujours obligatoire, tout comme le respect de la distanciation sociale.