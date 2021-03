Le changement (d’heure), c’est maintenant. Et encore pour longtemps

A deux heures du matin, ce samedi, il sera trois heures. Et ce changement d’heure ne semble pas près d’être renvoyé aux oubliettes de l’histoire comme le proposait la Commission européenne suivant l’avis de près de 4 millions de personnes. La dispute entre les « ététistes » et les « hivertistes » peut se poursuivre.

Il y a eu un moment volcanique. Mais avec le temps et d’autres urgences apparues, la lave est retombée et avec elle – en tout cas à court terme – le projet de supprimer le changement d’heure et de fixer une fois pour toutes un régime par pays. Heure d’été ou d’hiver ? Tous les arguments ont été assénés, exposés, étudiés, décortiqués, contestés, réaffirmés puis disputés.