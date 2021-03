Philippe Albert: «La défense des Diables rouges a 100 ans? Pas de problème jusqu’à l’Euro, mais après…»

1 « Je laisserais Castagne à droite pour favoriser des centres à la Meunier »

Je sais qu’avec le forfait de Thorgan Hazard et de Carrasco, doublé de l’absence de rythme de Chadli qui n’a plus joué depuis deux mois et demi, la tentation serait forte de privilégier l’option Castagne pour meubler défensivement le flanc gauche. Mais au risque de ramer à contre-courant, je pense qu’il serait mieux de laisser le latéral de Leicester à ce qui reste son poste de prédilection : au back droit. Histoire que Lukaku puisse bénéficier de ses montées en ligne et de ses centres à la Meunier, si je puis dire. Dans le cas contraire, l’équipe perdrait une grosse partie de ses pourvois en munitions dans le trafic aérien.

2 « Denayer et Vanheusden, les deux seules solutions d’avenir à l’arrière »