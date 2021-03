La SNCB doit prendre toute une série de mesures afin d’éviter les attroupements et garantir les mesures de prévention.

On attendait des précisions sur la réglementation au sujet des voyages en train, elles sont arrivées par un arrêté ministériel publié ce vendredi.

Il est noté que la SNCB doit prendre les mesures nécessaires afin d’éviter les rassemblements et garantir le respect des mesures de prévention, que ce soit dans la gare, sur le quain un point d’arrêt, ou le train. Et ce, en collaboration avec l’autorité locale concernée et la police.