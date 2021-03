ATP Miami: grosse désillusion pour David Goffin, sèchement éliminé d’entrée face à Duckworth

David Goffin (ATP 13), tête de série N.8, a été éliminé dès son entrée dans le Masters 1000 de Miami, vendredi en Floride, Le N.1 belge, qui a été dispensé de premier tour de cette épreuve sur dur et d’une dotation de 3.343.785 dollars, a cédé au 2e tour en deux manches face au modeste Australien James Duckworth. Le joueur de 29 ans, 104e à l’ATP, a gagné en 1h17 sur le score sans appel de 6-3 et 6-1.

Goffin a été trahi par ses fautes directes (32 contre 16 à son adversaire) et a été incapable de se créer la moindre balle de break.

Il s’agissait du premier duel entre Goffin, demi-finaliste à Miami en 2016, et Duckworth âgé de 29 ans et qui n’a jamais atteint une finale sur le circuit ATP et dispute plus généralement le circuit Challenger.