Coronavirus - Les entrepreneurs dénoncent un système d'enregistrement du télétravail kafkaïen

Les organisations flamandes d'entrepreneurs, Unizo et Voka, sont loin d'être convaincues par la procédure mise en place par les autorités pour mieux contrôler le respect du télétravail. Chaque entreprise devra mentionner tous les mois les membres du personnel qui ne peuvent travailler depuis chez eux. "Des tracas administratifs pour un résultat nul", selon l'Unizo.

Le ministre de l'Emploi Pierre-Yves Dermagne a annoncé plus tôt cette semaine qu'un système d'enregistrement électronique serait disponible dès samedi soir sur le portail de la sécurité sociale afin de mieux contrôler le respect du télétravail. Les entreprises publiques et privées devront y mentionner chaque mois le nombre de travailleurs par unité d'exploitation et le nombre de travailleurs qui exercent une fonction qui ne peut pas être exercée en télétravail.

"Encore plus de tracasserie administrative pour nos entrepreneurs déjà mis à rude épreuve. Et la nécessité du dispositif pose question", commente l'administrateur délégué de l'Unizo, Dany Van Assche. Les entreprises doivent ainsi chaque mois procéder à un nouvel enregistrement de leurs travailleurs. Et cela vaut aussi pour les sociétés où de toute façon personne ne peut travailler à domicile, comme une boulangerie par exemple, constate l'organisation d'entreprises.