Le secteur des crèches entendu: de nouvelles aides prévues

Les crèches vont donc rester ouvertes la semaine prochaine et toutes celles qui suivront. Rien ne change donc pour elles depuis le début de la crise sanitaire. Elles ne demandaient d’ailleurs pas la fermeture, mais souhaitaient obtenir des mesures de soutien concrètes. Au terme de la réunion de ce vendredi matin, une association estimait n’avoir obtenu aucune avancée dans le secteur alors que le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles annonçait une heure plus tard la prolongation des mesures d’aides aux milieux d’accueil de l’enfance jusqu’au 30 juin, avec un budget de 3,2 millions d’euros et un bilan intermédiaire qui sera effectué par l’Office de la naissance et de l’Enfance (ONE) au début du mois de mai.