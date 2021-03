Barry Baltus: «Je n’ai jamais eu une vie comme les autres gars de mon âge»

A 16 ans et 10 mois, le Liégeois débarque dans l’antichambre du MotoGP. Barry Baltus est confronté aux briscards du Moto2 et aux jeunes loups qui, comme lui, rêvent de gravir l’ultime échelon de la catégorie-reine. Motivé, bien préparé aux niveaux physique et mental, il veut apprendre avant tout.