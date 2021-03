Mathieu van der Poel a dû se contenter de la 3e place au GP E3: «La meilleure possible aujourd’hui»

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a dû laisser le Français Florian Sénéchal le dépasser dans le sprint pour la 2e place vendredi à l’E3 d’Harelbeke. Le champion des Pays-Bas, ainsi que Wout van Aert et d’autres, ont lancé une contre-attaque sur Kasper Asgreen après que le Danois ait attaqué sur le Boigneberg. Dans la finale, Mathieu van der Poel a été contré par l’équipe Deceuninck-Quick Step lors de la deuxième attaque d’Asgreen.

« Une place sur le podium était l’objectif le plus élevé aujourd’hui. Je peux dire que l’homme le plus fort de la course a réussi aujourd’hui. Il a d’abord attaqué sur le Boigneberg et lorsqu’il a été repris, à 12 kilomètres de l’arrivée, il a accéléré à nouveau dans le final. Si vous pouvez faire tout cela, alors vous êtes vraiment bon », a admis Mathieu van der Poel.