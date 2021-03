Le ciel se couvre pour les économies européennes

On espérait la levée progressive des mesures de confinement au début du printemps – et, à la clef, le rebond de l’activité économique. Raté : en Belgique, comme chez nos partenaires européens, on reconfine. Temporairement, assure-t-on. Le reconfinement prend également à revers les prévisionnistes. Dans quelle mesure ? Nous avons posé la question à Vincent Bodart, directeur du service d’analyse conjoncturelle de l’Ires-Lidam, à l’UC Louvain, et Anton Brender, professeur à l’université Paris-Dauphine et chef économiste de la société de gestion d’actifs Candriam.