4 champions du monde au départ

Avec le retour de Fernando Alonso, chez Alpine, et la prolongation de l’aventure en F1 de Sebastian Vettel, passé de Ferrari à Aston Martin, quatre champions du monde seront au départ de la saison 2021, l’Espagnol (2 titres) et l’Allemand (4) étant accompagnés de Rimi Raikkonen (1) et, bien sûr, Lewis Hamilton, sacré à sept reprises, un record qu’il partage désormais avec Michael Schumacher.