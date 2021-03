Confinement: les mesures belges ne sont pas les pires d’Europe

Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console », disait Talleyrand. Si les Belges ont pu être assommés par les nouvelles mesures prises pour freiner la troisième vague épidémique, ils ne sont pourtant pas les plus à plaindre en Europe.

Dans bien des pays du continent, de nouveaux efforts (les derniers, promet-on) sont exigés des populations.

En France, 19 départements, parmi lesquels ceux de la région parisienne, sont soumis à de nouvelles mesures de freinage alors que le taux d’incidence moyen dans le pays dépasse les 300 cas pour 100.000 habitants.