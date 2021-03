Exposition: de deux chaises l’une

Toutes les formes, tous les styles, toutes les époques, tous les pays : le Design Museum de Bruxelles célèbre l’objet à la fois le plus iconique et le plus banal du monde : la chaise. Une histoire multiple à découvrir jusqu’au mois d’août.

Elle résume tout. Elle est le début de tout. La chaise, belle, solide et confortable, c’est l’essence du design. La première épure. La base. Une assise, quatre pieds, un dossier ? Tellement plus que ça. A travers ses matériaux et textures, à la façon dont on s’y tient droit ou on s’y affale, elle matérialise tous les aspects de la société : sa culture, son histoire, ses technologies, ses mœurs, son évolution…

Plusieurs fois reportée en raison de la crise sanitaire, l’exposition Chaise. Stoel. Chair. Defining Design peut enfin se déployer au Design Museum de Bruxelles, au pied de l’Atomium. 100 spécimens parmi les plus iconiques, de la fin du XIXe à nos jours, attendent les visiteurs dans un immense espace de béton et d’alu qui, dans la situation actuelle, prend une surprenante allure de cinéma désert, de restaurant vide, de salle de spectacle où personne ne risque de venir s’asseoir avant un bon moment.