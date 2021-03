Bouchez critique les mesures covid? «Ce qui compte, c’est l’attitude des ministres»

Paul Magnette recadre les prises de position critiques de Georges-Louis Bouchez après le dernier comité de concertation. Et relance la revendication d’un vaccin conçu comme un bien public.

On entend peu le PS, surtout par rapport au partenaire libéral, en particulier Georges-Louis Bouchez.

On entend peu le président du PS, c’est la logique politique belge : il y a un temps des présidents, celui de l’avant-campagne, de la campagne et des négociations ; puis celui des gouvernements. Mais prenez nos personnalités aux responsabilités : Caroline Désir, Pierre-Yves Dermagne, Karine Lalieux, Christie Morreale, Elio Di Rupo, Rudi Vervoort, Nawal Ben Hamou, Christophe Collignon, Ludivine Dedonder, Thomas Dermine… Toutes sont au cœur de l’action. Alors, évidemment, cela fait moins couler d’encre que quand on est dans la provocation permanente.

Mais vous avez là un partenaire de majorité qui revendique un droit à la contestation, à la dissidence.