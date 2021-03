Van Aert – Van der Poel: un duo complice dans la déception

Wout van Aert et Mathieu van der Poel ont une nouvelle fois polarisé toutes les attentions, proposé et imposé le scénario mais repartent tous les deux amers de cette première festivité pavée.

Elle se mesure à des degrés divers, forcément, mais s’installe sans forcer sur les deux visages, crasseux et masqués. Du scénario haletant qu’à une nouvelle fois proposé l’E3, Wout van Aert et Mathieu van der Poel retirent surtout et avant tout une évidente déception que les accessits, une onzième place pour le Belge, un troisième plot pour le Batave, ne peuvent décemment pas étouffer. Les deux carnassiers étaient venus au cœur des Flandres pour gagner, ils ressortent de cette première levée pavée battus. Comme à Sanremo, du reste. Il est d’ailleurs saisissant de constater que les deux hommes s’érigent comme l’épicentre absolu du peloton. Ils sont épiés, imposent à la concurrence de grandes manœuvres audacieuses portées sur l’anticipation et, quand Wout van Aert crève à l’avant, c’est tout le mouvement qui en vient à capoter, Mathieu van der Poel coupant d’ailleurs son effort en pointe.