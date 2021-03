Coronavirus: voici où trouver le formulaire de déclaration du télétravail

L’Office national de sécurité sociale (ONSS) mettra en ligne le formulaire électronique de déclaration du télétravail sur son site internet (www.socialsecurity.be) ce samedi, signale-t-il vendredi soir.

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le comité de concertation a décidé mercredi de renforcer les contrôles du respect de l’obligation de télétravail. Elle vaut pour les personnels de chaque entreprise, association et service, sauf si la nature de la fonction ou la continuité de la gestion des entreprises et organisations, services et activités l’en empêchent. Les employeurs devront ainsi tenir un registre précisant les personnes présentes sur le lieu de travail et à quel moment.