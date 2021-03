Les loups de retour en Ardennes flamandes

Malmené à Milan-Sanremo, le « Wolfpack » s’est révolté tout au long d’une course somptueuse où il a réussi à faire échec au duo des favoris, Van der Poel et Van Aert.

Référence majeure au Tour des Flandres, qu’il précède de huit jours et de 60 kilomètres en moins, le Grand Prix de l’E3 a livré des verdicts implacables, au terme d’une course d’une folle intensité et d’un niveau de compétition très certainement digne d’un « monument » des classiques. Neutralisée à Sanremo où ses sprinters, Bennett et Ballerini, furent absents du débat pour épauler Alaphilippe, l’équipe Deceuninck-Quick-Step a profité d’un terrain qu’elle maîtrise à la perfection pour remettre les pendules à l’heure dans un exercice de haute voltige tactique, physique et donc forcément collectif.