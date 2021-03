Nouvelles mesures de reconfinement: ce qui change ce samedi

Le Moniteur belge a publié vendredi l’arrêté ministériel contenant les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus prises à la suite du comité de concertation, a annoncé la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden.

L’arrêté entre en vigueur à minuit et est d’application jusqu’au 25 avril, à l’exception de l’interdiction des voyages non essentiels vers et depuis l’étranger qui s’applique jusqu’au 18 avril.

Comme annoncé, les mesures suivantes sont d’application: interdiction des rassemblements de plus de 4 personnes (enfants de moins de 13 ans non compris), fermeture des métiers de contacts non médicaux, poursuite de l’activité des magasins et prestations de services non essentiels selon un système de «click & collect» ou via un système de rendez-vous moyennant une série de conditions.