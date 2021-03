Basket: le Brussels étrillé par Anvers, Alost prend sa revanche à Liège et Louvain s’offre Ostende

Le Brussels n’a pas fait le poids à domicile face à Anvers vendredi soir (64-96) pour le compte de la 6e journée du 2e tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans le même temps, Alost s’est imposé à Liège (68-94) et Louvain est venu à bout d’Ostende (77-72).

Complètement étouffé d’entrée de jeu, le Brussels n’a jamais eu voix au chapitre face à Anvers au Palais 12. Sous l’impulsion de Vincent Kesteloot (19 points et 9 rebonds) et de Phil Cofer (16 points et 6 rebonds), les Anversois tuaient déjà la rencontre à la pause (14-27 et 25-50 à la mi-temps). Côté bruxellois, seul Darius Washington (16 points) trouvait le chemin des filets et l’écart ne cessait de grandir (37-75 et 64-96).