La rénovation lourde du stade Roi Baudouin à l’agenda politique

Alexander De Croo réunit ce lundi l’Union belge, la Région bruxelloise et la Ville de Bruxelles pour discuter du dossier. Objectifs : la coupe du monde féminine de football en 2027 et le bicentenaire du Royaume.

Le stade Roi Baudouin accueillera-t-il la coupe du monde féminine de football en 2027 ? La question renvoie aussitôt au fiasco de la construction d’un stade national, écrin annoncé pour quelques matchs (dont celui d’ouverture) de l’Euro 2020… C’est donc dans la discrétion que le dossier s’évoque désormais. Sous les radars, aussi, crise sanitaire oblige. Mais il ne végète plus dans un tiroir. La preuve : il figure à l’agenda du Premier ministre, ce lundi. Alexander De Croo a en effet convié la Région bruxelloise (Rudi Vervoort, ministre-président PS, et Sven Gatz, ministre du Budget, Open VLD), la Ville de Bruxelles (Philippe Close, bourgmestre PS, et Benoît Hellings, échevin Ecolo des Sports) et l’Union belge (Mehdi Bayat, président, et Peter Bossaert, CEO). Soit tous les acteurs clés du dossier.