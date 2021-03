Plus contagieux, plus résistants...: ce que l’on sait des variants du coronavirus

Variants, mutations... A la fois anxiogènes et très techniques, ces termes sont parfois source de confusion pour le grand public. Le point sur ce qu’on en sait et sur ce que cela implique pour la pandémie de Covid-19.

Combien de variants?

A ce stade, trois sont considérés comme des «variants préoccupants», selon la dénomination officielle de l’OMS: ceux qui ont d’abord été détectés en Angleterre, en Afrique du Sud et au Japon (mais sur des voyageurs venant du Brésil, d’où son nom commun de «variant brésilien»).

Ils circulent respectivement dans 125, 75 et 41 pays, selon le dernier point de l’OMS. Ils appartiennent à cette catégorie à cause de leur transmissibilité et/ou leur virulence accrues, qui aggravent l’épidémie et la rendent plus difficile à contrôler, selon la définition de l’OMS.