L’islamo-gauchisme, l’université et nous

Nous consacrons dans nos colonnes un dossier à l’empreinte réelle ou non de l’« islamo-gauchisme » sur l’université. Islamo-gauchisme : ce terme péjoratif popularisé notamment par l’extrême droite est désormais plaqué sur un courant d’idées venu des Etats-Unis et baptisé « woke ». Un militant « woke » veut éveiller les esprits à l’existence des discriminations restées invisibles, qu’elles aient trait au genre, au racisme ou au sexisme. Noble projet qui, s’il ne se confondait à l’occasion avec le dogmatisme et la censure, devrait nous rassurer.