Erika Vlieghe: «Nous pouvons espérer avoir plus de liberté dans quelques semaines»

L’infectiologue comprend le découragement et les frustrations, mais rappelle que l’épidémie sévit principalement au travail, dans la sphère privée et dans les écoles.

Ce n’est qu’en agissant maintenant que nous pourrons garantir que l’épidémie sera maîtrisée et que la normalité pourra revenir pour tous », a expliqué Erika Vlieghe dans les pages de De Morgen ce samedi. « L’épidémie sévit principalement au travail, dans la sphère privée et dans les écoles. Vous pouvez prendre autant de mesures strictes que vous voulez, si les gens ne les suivent pas et continuent d’aller travailler ou de voir beaucoup d’amis, cela ne servira à rien. »

« Je comprends certainement la frustration du système éducatif et je défends moi-même le maintien des écoles ouvertes autant que possible. Mais si la situation menace de devenir incontrôlable, il faut intervenir sur tous les fronts », justifie-t-elle.