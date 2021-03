Gand-Wevelgem: Deceuninck-Quick Step cherche une nouvelle victoire après l’E3

Deceuninck-Quick Step aura à nouveau une équipe très forte dimanche l’occasion de Gand-Wevelgem (WorldTour). Quatre des sept coureurs qui ont animé l’E3 Harelbeke vendredi, seront présents.

Mais pas le vainqueur Kasper Asgreen. Le Danois est au repos ce dimanche. Les Belges de service seront Yves Lampaert, Stijn Steels et Bert Van Lerberghe. Van Lerberghe et Lampaert ont déjà roulé vendredi. En cas d’arrivée au sprint, le « Wolfpack » compte sur l’Irlandais Sam Bennett, vainqueur mercredi de Bruges-La Panne. Il disputera sont premier Gand-Wevelgem en quatre ans.

Bennett, sera assisté de ses « lanceurs » le Danois Michael Morkov et Stijn Steels qui étaient absents Outre Asgreen, le Français Florian Sénéchal, 2e à Harelbeke, et Tim Declercq seront également au repos. Zdenek Stybar et Davide Ballerini vont doubler, tout comme Lampaert et Van Lerberghe.