Guerre commerciale USA-Chine - Biden veut rivaliser avec les nouvelles routes de la soie de Pékin

Les Etats-Unis veulent rivaliser avec la Chine et mettre en place une initiative comparable aux grands projets financés par Pékin dans le cadre des "nouvelles routes de la soie", a indiqué le président américain Joe Biden.

L'initiative a été évoquée lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre britannique Boris Johnson vendredi, a précisé M. Biden.

"Nous avons parlé de la Chine et de la compétition dans laquelle elle est engagée avec les nouvelles routes de la soie", a-t-il dit.

"J'ai suggéré que nous ayons, pour l'essentiel, une initiative similaire venant des Etats démocratiques pour aider les populations autour du monde qui ont besoin d'aide", a expliqué le président américain.

Les "nouvelles routes de la soie" sont des grands projets d'infrastructures financés par Pékin qui doivent relier la Chine à l'Europe en passant par l'Asie et l'Afrique. Mais ces projets pharaoniques inquiètent les rivaux régionaux de la Chine et les pays occidentaux qui y voient une manière pour Pékin d'augmenter son influence politique et économique.