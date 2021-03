A Bruxelles, la crise pousse le CPAS à faire un pas vers le secteur de la prostitution

Estimer précisément le nombre de personnes vivant du travail du sexe en Région bruxelloise relève de la mission impossible. Il est couramment admis qu’entre 4.000 et 5.000 personnes y exercent des activités de prostitution, selon la dernière étude de fond réalisée sur le sujet en… 2008. « Ces chiffres ne prennent pas en compte les travailleurs occasionnels, » ajoute à cela Maxime Maes, coordinateur national d’Utsopi (l’Union des travailleur.se.s du sexe organisé.e.s pour l’indépendance), rappelant également qu’entre-temps, internet a également ouvert la voie à des pratiques plus sous-marines. Une sous-estimation des activités qui ne doit pas mener à une sous-estimation de la gravité du contexte actuel : la crise sociale amorcée en mars 2020 et les interdictions d’exercer des activités de prostitutions ont frappé de plein fouet les travailleurs et travailleurs du sexe (TDS).