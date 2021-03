L’ancien Anderlechtois Jérémy Doku se considère comme «le meilleur dribbleur de Ligue 1»

Dans un entretien accordé à nos confrères de Het Laatste Nieuws, Jérémy Doku, actuellement avec l’équipe nationale belge, est revenu sur ses six premiers mois passés dans le championnat français. Régulièrement titulaire avec Rennes depuis son arrivée au mois de septembre en provenance du Sporting d’Anderlecht, le jeune ailier peine pourtant à faire gonfler ses statistiques, lui qui ne totalise qu’un but en deux passes décisives après 24 rencontres disputées en Ligue 1. « Les gens en Belgique savent très bien que je n’ai pas beaucoup marqué dans le passé. Je ne suis pas Zlatan Ibrahimovic. Attention, je comprends qu’il y ait des critiques quand on ne regarde que les stats. Mais ceux qui voient chaque match savent que je m’en sors bien. Sinon, je ne serais pas toujours dans l’équipe de départ, non ? »