Porte-conteneurs bloqué dans le canal de Suez: une erreur humaine n'est pas exclue (photos)

Un porte-conteneurs de plus de 220.000 tonnes et de 400 mètres de long, est coincé dans le sud du canal, à quelques kilomètres de la ville de Suez, depuis mardi. Une « erreur humaine » pourrait être à l’origine de l’échouement du navire.

Une « erreur humaine » pourrait être à l’origine de l’échouement du porte-conteneurs, a affirmé samedi le chef de l’Autorité égyptienne du canal de Suez, au moment où les efforts se multiplient pour renflouer le navire bloquant cette voie maritime parmi les plus fréquentées du monde.

L’Ever Given, un porte-conteneurs de plus de 220.000 tonnes et de 400 mètres de long, est coincé dans le sud du canal, à quelques kilomètres de la ville de Suez, depuis mardi et bloque cette voie stratégique qui voit passer environ 10 % du commerce maritime international, selon des experts.

Quelque 300 bateaux sont actuellement coincés aux deux extrémités du canal reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée, a déclaré Ossama Rabie, le chef de l’Autorité égyptienne du canal de Suez (SCA).