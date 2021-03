Gand-Wevelgem: Sam Bennett, un épouvantail dans les Flanders Fields

Comme l’automne dernier, lors du succès jusqu’au-boutiste de l’ancien champion du Monde Mads Pedersen, la bataille flandrienne prévue entre Ypres et Wevelgem sera ce dimanche circonscrite par les barrières de la prudence sanitaire. Pas question de s’aventurer de l’autre côté de la frontière française (faut-il rappeler que les Hauts-de-France sont en zone rouge, ce qui fragilise d’ailleurs sacrément la tenue de Paris-Roubaix, décision imminente), les flahutes resteront sur le sol belge, ferraillant entre les monts pavés dont l’emblématique Kemmel (à escalader à deux reprises), les chemins poussiéreux des Plugstreets (dans les environs de Comines-Warneton) et les Moeren, ces espaces tutoyant les polders où le vent (toutefois annoncé modéré ce dimanche) s’engouffre sans crier gare. Épreuve pour hommes solides sous la couenne, qui ont la faculté de rester rapides au bout de 250 bornes usantes, Gand-Wevelgem ne tolère pas de moment de faiblesse et n’aime pas les surprises (Tom Boonen et Peter Sagan en sont les derniers triples lauréats, tout est dit).