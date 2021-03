« Annule ta décision, applique la convention ! » Depuis plus d’une semaine, c’est le cri de ralliement des défenseurs des droits des femmes qui marchent dans toute la Turquie. Ils réclament que leur pays renonce à se retirer de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes, plus connue sous le nom de convention d’Istanbul. Des centaines de personnes manifestaient encore samedi sur la place de Kadiköy, sur la rive asiatique d’Istanbul.