Jusqu’à 22 degrés: les prévisions météo des prochains jours

Le ciel sera partiellement à parfois très nuageux dimanche, et le temps généralement sec, selon les prévisions de l’IRM.

Il fera déjà un peu plus doux avec des maxima de 9 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne à 13 ou 14 degrés en Flandre. Le vent de sud-ouest sera modéré à parfois assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h.

La nuit prochaine, le ciel se dégagera progressivement à partir de la France. Les températures redescendront entre 2 et 4 degrés en Ardenne et entre 6 et 8 degrés en Flandre. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest.

Lundi

Le temps sera ensoleillé et très doux avec des maxima de 15 à 17 degrés en Ardenne et de 17 à 19 degrés dans les autres régions, voire même 20 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest.