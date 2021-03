Nouvel exploit de Wout van Aert qui remporte Gand-Wevelgem (vidéos)

Wout van Aert a remporté dimanche la 83e édition de Gand-Wevelgem (WorldTour). Le coureur de Jumbo-Visma s’est imposé après 248 km de course en se montrant le plus rapide d’un groupe de sept coureurs. Le Sportif belge de l’année a devancé trois Italiens, le champion d’Europe Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS), Matteo Trentin (UAE-Team Emirates) et Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious). L’Australien Michael Matthews (BikeExchange) complète le top-cinq.

En plus d’acter les forfaits de Trek-Segafredo, l’équipe du dernier vainqueur Mads Pedersen et du lauréat de Milan-Sanremo Jasper Stuyven, samedi soir et de BORA-hansgrohe dimanche matin après des cas de Covid-19, les organisateurs devaient modifier la fin de parcours en raison d’un incendie dans le zoning industriel de Menin, les cinq derniers kilomètres se trouvant remplacés par un circuit alternatif.