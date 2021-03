Coronavirus en France: les confidences d’Emmanuel Macron sur de nouvelles mesures (carte interactive)

Face à une situation épidémique «critique» les autorités ont intensifié samedi les contrôles pour faire respecter l’interdiction de se déplacer, tandis que les appels se multiplient pour des restrictions beaucoup plus strictes et un élargissement de la campagne de vaccination.

Depuis vendredi minuit, trois départements - le Rhône, l’Aube et la Nièvre - sont soumis aux mesures de restrictions déjà en vigueur dans 16 autres, dont Paris et sa région. Au programme: pas de déplacements à plus de 10 km sans dérogation, pas de sortie du territoire sans motif impérieux, commerces fermés et demi-classes en lycée.

Samedi matin, gare Montparnasse à Paris, «une dizaine d’équipes sont mobilisées contre deux à trois en temps normal», a expliqué à l’AFP un capitaine de police, précisant que les contrôles étaient accentués «aux heures de pointe».