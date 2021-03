Coronavirus: 292 nouvelles admissions en 24 heures, une première depuis novembre (infographie)

La courbe d'occupation des lits de soins intensifs illustre aujourd'hui le plus clairement que la Belgique doit faire face à une troisième vague.

Les chiffres du jour nous font part d’une mauvaise nouvelle : 292 nouvelles admissions ont été notifiées par les hôpitaux en 24h. Or, on n'avait plus vu ça depuis novembre.

La courbe d'occupation des lits de soins intensifs illustre aujourd'hui le plus clairement que la Belgique doit faire face à une troisième vague covid. Bien que la physionomie de ce début de vague est différente des deux précédentes.

Dans la province du Hainaut, le nombre de lits occupés aux soins intensifs pourrait même, d’ici une semaine, rattraper son niveau de la première vague.

Bonne nouvelle cependant : le taux de positivité se stabilise à 7,7%. Ce qui devrait se traduire d’ici quelques jours par une stabilisation des admissions.