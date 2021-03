Le navire bloqué dans le canal de Suez a bougé pour la première fois (photos)

Le porte-conteneurs de 400 mètres de long immobilisé en travers du canal de Suez pour la sixième journée consécutive dimanche a résisté aux dernières tentatives de renflouement, mais une marée haute attendue en soirée pourrait faciliter la tâche des sauveteurs.

De nouvelles opérations se préparent pour renflouer l’Ever Given – plus de 220.000 tonnes – coincé depuis mardi en diagonale du canal, bloquant complètement cette voie d’eau d’environ 300 mètres de large parmi les plus fréquentées du monde.

Le canal de Suez voit passer quelque 10 % du commerce maritime international, et chaque journée de blocage entraîne d’importants retards et coûts aux acteurs du secteur.

Si une tentative de renflouement a échoué vendredi, une partie des espoirs repose désormais sur une marée haute attendue en soirée et qui pourrait aider les équipes de sauvetage.