Chronique: Région wallonne, à vendre ou à louer

D’un strict point de vue financier, il se dit que ce n’est pas la crise pour tout le monde. Privés de restaurants, de sorties, de fêtes de fin d’année et/ou de vacances (biffez les mentions les plus douloureuses), les Belges ont épargné. Pas tous, bien sûr. Mais en moyenne, les bas de laine ont gagné quelques pointures depuis un an, en Wallonie aussi.

A ceux qui veulent casser leur tirelire ou faire fondre un compte en banque au rendement aussi plat qu’une courbe après une vague épidémique, proposons cette solution : investissez dans la pierre wallonne !

Nous ne parlons pas ici de la pierre bleue de Soignies ou de l’ardoise de Herbeumont qui ont leur qualité et qui feront sans doute un jour l’objet de cette chronique. Nous ne faisons pas référence non plus à ces innombrables maisons et appartements qui cherchent propriétaire dans nos villes et nos campagnes avec le retour des beaux jours.