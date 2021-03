Passa Porta a sans doute montré qu’un festival littéraire virtuel était possible, et même qu’il offrait de la joie, du plaisir, du bonheur et de la réflexion aux internautes qui se sont branchés sur son site durant ces deux jours de conversations enrichissantes. Passa Porta a eu le courage d’oser tenter cette expérience. Et les autres festivals ? Faisons-en le tour.

Livres Paris Le salon du livre de la capitale française, a annoncé l’annulation de son édition 2021, purement et simplement.