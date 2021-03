Abonnement Stib à 12 euros : «Une recette de la gauche qui met à mal le développement économique de Bruxelles», selon le MR

À partir du 1er juillet prochain, les abonnements annuels Stib de tous les élèves et étudiant(e)s ne coûteront plus que 12 euros par an. Pour les jeunes Bruxellois de 18 à 24 ans (hors statut étudiant), cette mesure entrera en vigueur dès février 2022, a annoncé dimanche le gouvernement bruxellois. L’objectif affiché de la mesure est de rendre les transports publics encore plus accessibles.

> Bruxelles: l’abonnement Stib à 12 euros pour les élèves et étudiants dès juillet

«Toujours ces promesses électorales de gratuité sans lendemain du PS», a réagi dimanche après-midi David Weytsman, ironisant sur l’engagement du gouvernement bruxellois de rendre l’accès aux transports en commun de la capitale gratuit pour les jeunes, et la promesse électorale socialiste dans ce sens.